Dopo la paura per la salute di Fedez, il rapper sarebbe dovuto andare da Francesca Fagnani per deliziarci con una bella intervista a Belve, in onda sulla seconda rete di Casa Rai.

Salta l’ospitata di Fedez a Belve: la Rai “ferma” tutto, il motivo

La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato. – scrive TVBlog in anteprima – Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito. Il riferimento è alla pubblicazione della telefonata intercorsa tra lui e la vice direttrice di Rai3 Ilaria Capitani. Pubblicazione che, secondo l’allora direttore di Rai3 Franco Di Mare, sarebbe stata manipolata dallo stesso Fedez. Per questo Fedez ha poi querelato Di Mare che su citazione diretta in giudizio sarà processato il prossimo 12 dicembre a Roma.

I vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione a Belve anche a seguito di quello che è accaduto nell’ultimo Festival di Sanremo. In particolare rispetto alla performance del rapper milanese nella seconda serata, esibizione che costrinse l’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta a dissociarsi a nome della televisione pubblica. Poi l’indisposizione di Fedez ha di fatto eliminato il “problema” di una sua ospitata a Belve.

