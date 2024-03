A partire dal prossimo martedì 2 aprile, Francesca Fagnani ritorna alla guida di Belve, il programma in onda su Rai2 e che vede al centro le interviste con protagonisti volti noti del mondo della tv, della musica, del cinema e non solo. Uno degli ospiti più attesi già annunciato nei giorni scorsi sarà Fedez. Ma di cosa parlerà?

Dopo le varie indiscrezioni, a parlare è stata proprio la padrona di casa, in una intervista al Corriere della Sera. Per il rapper si tratta di un periodo estremamente delicato sia sul piano privato che professionale.

Negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il Pandoro gate che ha coinvolto Chiara Ferragni (con tutte le conseguenze che il caso ha avuto anche sulla sua famiglia), la crisi con la stessa imprenditrice, un trasloco, e poi l’ultima batosta, l’addio a Muschio Selvaggio che torna nelle mani di Luis Sal.

In merito alla presenza di Fedez a Belve, è stata proprio Francesca Fagnani ad intervenire spiegando:

Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo.

Nel corso dell’intervista, la Fagnani ha citato anche Chiara Ferragni, commentando le voci relative alla presunta diffida legata proprio all’intervista dell’uomo che sarebbe ormai, a tutti gli effetti, ex marito:

A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo.