Federico Rossi parla della fine del “progetto” Benji e Fede svelando, tra le pagine del Corriere della sera, di avere acquisito nuove certezze nella musica: “Mi sento più fluido”.

Mi sento più fluido, libero, motivato. Adesso si inizia a giocare davvero, sto costruendo tutti i giorni il mio futuro, una sorta di rinascita. Le strade separate di Benji e Fede? Esigenze differenti. Era un progetto teen idol, con dinamiche che ormai si ripetevano, era molto difficile riuscire a crescere e non avevo più spazio.

I due concerti all’Arena sono stati una conclusione perfetta. Io e Benji già da un anno e mezzo non lavoriamo più insieme, quindi ci siamo abituati alla distanza. Ma ci sentiamo e ci teniamo monitorati. L’altra notte mi ha mandato un messaggio con scritto “miss you” che non è neanche da lui. Siamo amici, in primis, e da quando siamo separati è scattato un rapporto che finalmente va al di là della carriera.

Io e Benji non prendevamo mai fiato. Quando sei in quella bolla, iniziata da piccolo, fai fatica a capire un po’ più di te. Nel 2018 ci siamo trasferiti a Milano per tre mesi, avevamo il daily di X Factor, il disco, gli instore, i palazzetti e avevo anche una ragazza. Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato.

Non dormivo più, ma poi dovevo performare ed essere lucido. È stato massacrante. Nel libro ho detto che bevevo, sì, ma non a livelli incredibili, qualche birretta. Avevo iniziato a farmi prendere dalle circostanze, a voler fare qualsiasi tipo di cosa. Senza gli amici, mia madre o la mia ex morosa Paola sarebbe stata dura.