Un bicchiere di latte ha fatto scattare i nervi nella Casa del Grande Fratello. Ad un passo dalla diretta di stasera, Federico Massaro ha perso le staffe.

Perla Vatiero ha accusato l’inquilino di essere particolarmente “egoista” quando si tratta del cibo tanto da fargli presente di smetterla di bere il latte, così come riportano i colleghi di Biccy:

Siamo rimasti con solo quattro bottiglie di latte per colpa tua. Ti fai borracce intere di latte e poi finisce. Siamo in 18 e tu pensi solo ed esclusivamente a te stesso e adesso basta. Noi ti vediamo e non va bene come ti comporti. Se tu ti riempi tre brocche al giorno di latte poi finisce.

Federico ha replicato:

Guarda che è acqua praticamente. È praticamente tutta acqua, se non ci credi chiedi il video. Non c’è bisogno di urlare. Io consumo al massimo un bicchiere e mezzo al giorno di latte. Vabbè hai ragione tu basta.

Nuovamente sotto accusa, Federico ha perso la pazienza:

E allora non mi ascoltate e parlate solo voi! Non mangio neanche, mi è passata la fame! No! Basta mi è passata, fate quello che volete. Se volete avere ragione ve la do pure. Non mi ascoltate, allora io non ci parlo più con voi! Basta rompermi le pa**e!