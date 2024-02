Anita Olivieri e Rosy Chin convinte di non essere riprese: il discorso agghiacciante al GF – VIDEO

Anita Olivieri (come al solito) ha esagerato. La concorrente del Grande Fratello questa notte, è stata protagonista di un nuovo scivolone insieme a Rosy Chin.

Anita e Rosy, il discorso da brividi convinte di non essere riprese

Nel video che vi riportiamo a seguire, Rosy Chin esordisce parlando di qualcuno fuori dalla Casa del Grande Fratello: “La uccido, è meglio se si fa già trovare morta alla mia uscita”.

Anita Olivieri ha aggiunto:

Abbiamo superato l’orario? Che ora è? Penso che nessuno abbia il coraggio di tradirmi perché rischia la vita. Lo faccio sembrare un incidente, ho una mente diabolica, figurati se non la riesco a usare. Hanno paura delle conseguenze, per quello non lo fanno.

Proprio la Olivieri, domandando che ora fosse, stava cercando di accertarsi della chiusura della diretta in modo che non andasse in onda il suo “sfondone”.

Ovviamente Anita e Rosy non vogliono uccidere nessuno e si trattava di un momento di “black humor”.

Tuttavia, certe parole fanno comunque venire i brividi.

Ecco il VIDEO: