Fabrizio Gatta, storico conduttore di Rai1 è diventato prete ed ha lasciato definitivamente il mondo della televisione. La curiosa notizia è stata diffusa poco fa dal buon Giuseppe Candela per Dagospia.

Ricordate Fabrizio Gatta? Volto di Rai1 per quasi vent’anni, passato dalla conduzione di Linea Blu a Linea Verde fino a Unomattina Weekend. Da qualche anno il giornalista ha salutato il piccolo schermo per dedicarsi al prossimo, si è laureato in Teologia ed è diventato sacerdote. Don Fabrizio Gatta “esercita” nella città di Sanremo.

La scheda del giornalista

Fabrizio Gatta giornalista professionista, autore e conduttore radiotelevisivo, approda a Rai1 nel 1996 con il Concerto dell’Epifania, che presenterà anche nelle otto successive edizioni, con Annalisa Mandolini, Ilaria Moscato, Annalisa Manduca e Lorena Bianchetti.

Nel 1997 entra nella squadra di Miss Italia conducendo, fino al 2002, le Anteprime, con Manila Nazzaro, Gloria Bellicchi, Roberta Capua e le finali di Salsomaggiore Terme, con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi.

Nel 1998, in diretta dal Teatro delle Vittorie presenta il Dietro le quinte di Fantastica Italiana e la Festa della Mamma con Milly Carlucci. Nel 1999, con Ilaria Moscato, conduce, in diretta, Lineaverde-Sanremo in fiore. Nel 2000, con Monica Leofreddi, cura i collegamenti di Domenica In.

Nel 2001, presenta le ‘esterne’ di Torno Sabato con Giorgio Panariello ed entra in conduzione su Lineabianca con Manuela Di Centa. È ancora su RaiUno con Tutto benessere, Uno mattina, e Raiuno spot con Tania Zamparo.

Dal 1999 conduce la ‘diretta’ nella notte di Capodanno per RaiUno, in coppia con: Elisabetta Gardini, Clarissa Burt, Barbara Chiappini, Nathalie Caldonazzo, Antonella Mosetti.

Dal 2000 al 2007 è il volto maschile di Rai International, conducendo e firmando come autore alcune trasmissioni dedicate agli Italiani nel mondo come La Grande Giostra dei Gol con Ilaria D’Amico o Brava gente con Cinzia Tani.

Dal 2002 al 2010 è in conduzione a Lineablu il sabato pomeriggio su RaiUno, con Donatella Bianchi.

Nel 2009 conduce e firma “Il Cercasapori” per RaiDue.

Dal settembre 2009 al maggio 2010 conduce con Sonia Grey Uno Mattina week end, il sabato e la domenica su RaiUno.

Da ottobre 2010 partecipa alla conduzione del programma Linea Verde presentando le rubriche “Le Storie” e “Al mercato” in onda la domenica alle 12:20 su Rai1.