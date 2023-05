Fabio Fazio lascia la Rai insieme a Luciana Littizzetto. Dopo la conferma giunta in queste ore, sulla questione è intervenuto il diretto interessato confermando il passato a Discovery.

Fabio Fazio lascia la Rai e commenta la sua decisione

“Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto”, ha svelato Fabio Fazio intervenuto durante il TG3.

Poi ha aggiunto:

Continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai. Conserverò solo un ricordo meraviglioso. Grazie anche al Tg3 per tutto l’appoggio di questi anni.

Durante l’ultima puntata di Che Tempo che Fa, il conduttore ha precisato:

Intraprendo un nuovo cammino e qui però ho trascorso 40 anni di 70 che ne ha la Rai. Avevo 18 anni quando ho cominciato e non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Se dicessi mai qualcosa di scortese, non accadrà mai, è come se lo dicessi contro di me. Io e la Rai siamo la stessa cosa. Io, e penso di parlare anche a nome di Luciana, non ho alcuna intenzione o vocazione ad essere considerato vittima o martire. Siamo persone fortunatissime che avranno l’occasione di continuare serenamente altrove il loro lavoro.

Fiorello interviene

Sulla questione è intervenuto anche Fiorello lanciando una frecciatina alla Rai:

Ragazzi, io non voglio essere epurato eh! Siate meno bravi. E soprattutto non dite cose sconvenienti. C’è uno che faceva guadagnare e funzionava? Via!