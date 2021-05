Ex del Grande Fratello genitori bis: nata la figlia di un’amatissima coppia!

Si dice che le coppie nate in un reality come il Grande Fratello non siano destinate mai a durare tanto. Fortunatamente ci sono però anche alcune bellissime eccezioni, come nel caso di Francesca Rocco e Giovanni Masiero. I due ex concorrenti del Grande Fratello 13 nelle passate ore sono diventati genitori per la seconda volta.

Ex del Grande Fratello: nata seconda figlia di Francesca Rocco e Giovanni Masiero

A tre anni di distanza dalla nascita della loro primogenita, Ginevra, Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati nuovamente mamma e papà. A darne notizia è stata l’ex gieffina attraverso il suo profilo Instagram:

06.05.2021 ore 15:30, è nata la nostra piccola Beatrice Masiero.

Nella serie di foto postate, la piccola in braccio della mamma bis mentre bacia il marito e padre della piccola Beatrice. A commentare il lieto evento anche l’ex gieffino che ha postato anche lui lo scatto della piccola mentre allatta scrivendo:

Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice, benvenuta!

Era stata Francesca ad annunciare ai suoi follower di essere rimasta incinta di Beatrice a dicembre 2020, in pieno periodo Covid. A Verissimo Giovanni aveva confidato:

Una ginecologa ci aveva detto che era maschio e io pensavo di aver vinto alla lotteria, poi un’altra ci aveva detto che era femmina, ci speravo in un maschietto, però a parte gli scherzi, io ho due fratelli più piccoli e per me il fatto di avere un fratello dello stesso sesso, così si può creare un feeling come è successo a me, è una cosa bellissima!