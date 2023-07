Ex del GF Vip in carriera: chi torna in passerella (dopo il parto) e chi sbarca al cinema, la vita post reality

Importanti novità per due ex concorrenti del GF Vip. Entrambi, dopo aver vissuto per diverso tempo nella spiatissima Casa di Cinecittà, hanno avuto delle belle soddisfazioni sia nella vita privata che professionale. In modo particolare, sia per Mariana Rodriguez, concorrente della prima edizione che per Davide Silvestri, rivisto nella sesta, le cose sembrano andare davvero per il verso giusto.

Ex del GF Vip in carriera: come è cambiata la loro vita dopo il reality

La prima ex concorrente del GF Vip, Mariana Rodriguez, arrivò quasi alle battute finali del reality fermandosi in semifinale. Lo scorso aprile è diventata mamma del piccolo Noa Maria, nato dalla relazione con Gianmaria Coccoluto.

Dopo la nascita del bebè, l’ex Vippona è tornata al suo grande amore, ovvero la moda. Ne ha parlato in un recente post social in cui la venezuelana ha espresso tutta la sua felicità:

OMG ! Sono al mio 3mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che NON mi appartiene è di fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia mi ha messo ha dura prova di soggezione , soprattutto nel momento di fare” fitting “ non lo nego, vi confesso che ho provato vergogna ha mostrare la mia pancia piena di smagliature e non informa, ma nonostante tutto questo, mi sono detta: ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine. Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre GRAZIE @pinupstars perché mi sono sentita grata ed molto emozionata di rivedere a tutti … vi voglio bene ragazzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIANA RODRIGUEZ (@marianarodriguez53)

E poi c’è Davide Silvestri, secondo classificato al GF Vip, alle spalle di Jessica Selassié. Il prossimo 31 luglio uscirà sul grande schermo il film Nina dei Lupi, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e che vede tra i protagonisti proprio l’ex Vippone:

Con grande felicità volevo condividere con voi la bellissima notizia di oggi: il film “Nina dei Lupi” che mi vede tra i protagonisti, sarà proiettato nella @giornatedegliautori a Venezia, alla 80esima edizione del Festival del Cinema.

A condividere la bella notizia è stato anche il cugino Kekko dei Modà, che si è congratulato con lui.