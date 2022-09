Ex del GF Vip torna al cinema: la riconquistata popolarità dopo il reality

I reality possono dare e togliere ma nel caso di Davide Silvestri, ex Vippone della passata edizione, il GF Vip gli ha permesso di ottenere quella popolarità che negli ultimi anni era andata scemando. Per Davide si prospetta un periodo particolarmente fortunato, sia nel privato che sul lavoro.

Ex del GF Vip torna al cinema dopo 10 anni

Di recente Davide Silvestri ha coronato il suo sogno d’amore sposando l’amata compagna Alessia. Adesso, invece, si prepara a fare ritorno sul set dopo essere rimasto immeritatamente a lungo distante. A svelare il retroscena è stato il settimanale Chi tra le sue nuove chicche di gossip:

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno riconquistato la popolarità dopo aver partecipato al reality, c’è anche l’attore Davide Silvestri. Infatti il 41enne (che lo scorso luglio si è anche sposato con la sua Alessia) torna a fare cinema dopo oltre dieci anni di assenza dai set: Sergio Rubini lo ha voluto nel cast del suo prossimo film.

In passato l’attore, noto per la soap opera Vivere, aveva già preso parte di pellicole del calibro di Vita Smeralda di Jerry Calà (nel 2006) e Scrivilo sui muri (2008), solo per citarne alcuni. L’ultima esperienza per il grande schermo risale al 2010 con la pellicola La soluzione Migliore di Luca Mazzieri.

Adesso dunque, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, grazie alla quale abbiamo scoperto anche un lato inedito del suo carattere, Davide si prepara a tornare al suo grande amore, la recitazione.