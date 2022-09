Davide Silvestri, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato in che rapporti è rimasto con Soleil Sorge ed ha commentato le coppie nate nella Casa del GF Vip.

Che le coppie formatesi al Gf Vip sarebbero durate non me l’aspettavo. Di Federica Calemme pensavo che lasciasse Gianmaria Antinolfi appena uscita, invece di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ho detto “no, per la differenza d’età”, invece sono molto contento. Ci siamo visti anche con loro, abbiamo fatto un weekend insieme per caso. Molto carini.