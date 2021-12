Proseguono le critiche nei confronti di Sanremo 2022 e del cast scelto da Amadeus ed annunciato ieri sera nel corso del Tg1. A dire la sua è stato anche un ex concorrente del GF Vip, nonché cantante, Pacifico Settembre, in arte Pago. L’ex marito di Miriana Trevisan, attuale Vippona del reality di Canale 5, sarebbe stato escluso dalla rosa dei 22 Big. Scopriamo le sue parole.

Pago ha risposto alle domande dei suoi follower attraverso il box delle domande su Instagram, lasciando intendere di essere stato tra coloro che sono stati esclusi dal Festival di Sanremo 2022. In particolare, con le sue parole ha lasciato intendere di non aver gradito particolarmente le scelte di Amadeus.

Rispondendo ad una domanda di un utente che lo spronava a non essere triste per Sanremo, ha così replicato:

Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti… Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO.