Marco Bellavia, due ex Vipponi contro di lui a distanza di qualche mese dalla sua uscita dal GF Vip. Nel periodo in cui l’ex concorrente del reality è uscito allo scoperto con Sheila Capriolo, attrice e conduttrice, non mancano gli attacchi.

Due ex del GF Vip contro Marco Bellavia

Il primo a sfogarsi contro Marco Bellavia è stato l’ex Vippone Giovanni Ciacci, intervistato di recente da SuperGuidaTv. Parlando dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, Ciacci ha spiegato che a suo dire si sarebbe trattato di una sua montatura:

Marco Bellavia ha dichiarato sui giornali ma anche da Barbara d’Urso di non aver mai sofferto di depressione. Per quale motivo allora mi si deve rimproverare il fatto di aver fatto bullismo nei confronti di una persona che era depressa? C’è qualcosa che non quadra nella situazione. Marco dovrà dimostrare di aver sofferto o meno di depressione. Sono sicuro che sia stata una montatura. Lui ci ha marciato sopra questa storia e quindi deve rispondere a delle domande. Marco Bellavia non era malato e ha fatto il suo gioco.

Non è il solo però ad aver reagito a Bellevia in maniera dura. Anche Pamela Prati, ad esempio, non avrebbe preso benissimo la paparazzata di Marco con un’altra donna. Che l’ex Vippone abbia cavalcato anche questa situazione, mentendo sul presunto interesse nei confronti dell’ex diva del Bagaglino? Ecco le sue parole ai microfoni di Turchesando:

Sono rimasta pietrificata e senza parole. L’avevo visto strano negli ultimi tempi ma si era giustificato dicendomi che aveva un figlio di 15 anni che doveva seguire. Le foto poi che ho visto in diretta si commentano da sole. Lui è scomparso.

Marco Bellavia replicherà ai due ex Vipponi?