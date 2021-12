Ex del GF Vip “tuona” contro Gianmaria e Sophie: “Si sono messi d’accordo per combinare la love story!”

Jo Squillo, intervistata ai microfoni di Radio Radio, ha parlato delle “coppie” del Grande Fratello Vip, puntando il dito contro Alex Belli e Soleil Sorge, rei – a sua detta – di avere messo in piedi una “sceneggiatura scritta a quattro mani”. Spazio anche per gli affondi a Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e il parere su Katia Ricciarelli.

Jo Squillo “tuona” contro Gianmaria e Sophie

Secondo l’ex gieffina Gianmaria e Sophie avrebbero messo in piedi un rapporto di conoscenza molto più intimo solamente per avere dell’attenzione e far parlare di loro durante le puntate in diretta.

Chiacchierando con Giada Di Miceli durante Non succederà più, ha aggiunto:

Si sono messi d’accordo per combinare la love story, io non amo queste cose, è tutto finto. Quando mi sono accorta di questa roba, mi è crollato un mondo, ci sono rimasta male. Quelle cose che dici: ‘Ma non ci posso credere!’. Bravo ragazzo quando l’ho conosciuto, poi ho capito che era veramente in cerca di fama e fame.

Parole differenti per Manuel e Lulù:

Manuel è meraviglioso, aveva bisogno di una persona pura come Lulù. Lui ha bisogno di lei e lei di lui.

Poi la bordata finale a Katia Ricciarelli:

Favorita e, tra virgolette, raccomandata!

