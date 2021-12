Sophie Codegoni dopo l’uscita di Alex Belli si è avvicinata molto a Soleil Sorge, offrendole il suo sostegno. In queste ore, l’italo americana ha dato dei preziosi consigli all’ex tronista in merito alla sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi.

Io spesso quando ho un dubbio su una cosa provo a viverla con l’acceleratore per mettere in risalto tutto di più. Spesso avere paura di mettere molti più dubbi. Ed invece, dormici insieme, vivilo come se voi stesse insieme. Se t’innamori di più allora la cosa si può incrementare.

O altrimenti, proprio quello… se ti sblocchi e non succede allora lì hai la prova. L’unica cosa oggettiva è provare le cose. Quando hai dei dubbi o lasci oppure ti butti e cerchi di viverla al massimo perché se non sei soddisfatta ti scende nell’immediato ed hai le tue risposte. O altrimenti l’altra persona si sblocca ed aumenta la relazione. Nell’amicizia come in amore…