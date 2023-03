L’ex Vippona Sarah Altobello, si è raccontata nelle passate ore nel corso della nuova puntata di Casa Chi. La vulcanica ex concorrente dell’attuale edizione del GF Vip (che volge ormai al termine), ha spaziato parlando non solo del suo attuale rapporto con l’ex coinquilino Attilio Romita, fino ad un importante appello a Maria De Filippi.

In merito all’ex Vippone Attilio Romita ed alle nozze annunciate con la compagna Mimmuzza, Sarah Altobello ha confidato:

Sono contentissima di questa loro unione e questa sua casa che ha ritrovato a Bari. Assolutamente non ci vado al matrimonio, non sono stata invitata. Addirittura il signor Romita mise addirittura un segui blando sulla mia pagina Instagram che poi ha tolto, all’improvviso non l’ho visto più. Quindi insomma, io so cosa ho dato in maniera amichevole ad Attilio, come si dice, fai del bene e dimentica. Io nella Casa l’ho pensato tanto, credevo di aver trovato una bella amicizia ma ho poi capito che non è tutto ora quello che luccica.