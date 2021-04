Vi ricordate di Rocco Fredella? L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha avuto una breve frequentazione con Gemma Galgani. Intervistato per il sito PiuDonna.it, racconta di essere uscito “devastato” dal programma tanto da aver pensato di chiudersi in convento.

Ex di Gemma: “Dopo Uomini e Donne volevo andare in convento”

Le ho tentate tutte, mi sono presentato con tutto il mio bagaglio di cavaliere e conquistatore. Gemma deve fare pace con se stessa. Cerca un amore che non esiste. L’ho scoperto dentro Uomini e Donne. Mi sono adoperato per cercare di farla innamorare e non ci sono riuscito. Questo non mi ha fatto desistere.

Rocco, in questo modo, ha svelato per quale motivo, secondo lui, con Gemma Galgani non sarebbe andata bene.

Spazio poi per le rivelazioni choc:

Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero. Ho accettato di uscire dal programma e l’ho trovato.

Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo.

Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. Volevo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare lì finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento.