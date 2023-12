Dopo l’avvicinamento tra Letizia Petris e Paolo Masella, l’ex fidanzato della gieffina era letteralmente sparito dai radar. Oggi Andrea Contadini svela come ha preso il bacio tra i due concorrenti del Grande Fratello.

L’ex fidanzato di Letizia svela come ha preso il bacio con Paolo

Intervistato da FanPage, il 21enne rompe il silenzio e racconta il primo incontro con Letizia Petris, avvenuto in una discoteca dove lei lavorava come fotografa:

Non abbiamo legato subito, poi con il passare dei mesi ci siamo conosciuti meglio e frequentati, fino a metterci ufficialmente insieme. La nostra relazione è durate tre anni. Sì, ero d’accordo che partecipasse al Grande Fratello. Me ne aveva parlato e le avevo detto che un’occasione del genere non capita a chiunque. Quindi l’ho incoraggiata a viverla al massimo, a fare tutto quello che doveva. Certo, non intendevo poi quello che è successo (ride, ndr). Un mesetto prima che entrasse nella Casa abbiamo avuto un grosso litigio, uno dei pochi nella nostra relazione. Non ricordo neanche precisamente le cause. Abbiamo attraversato una settimana piena di difficoltà, ma penso sia normale avere alti e bassi, come qualsiasi coppia di ventenni. Poi quando c’è il sentimento di mezzo nella maggior parte dei casi si risolve e infatti anche noi abbiamo risolto. Le due settimane prima del GF abbiamo vissuto la nostra storia nel modo più pacifico possibile.

E per quanto riguarda il bacio con Paolo Masella, rivela:

Dopo la sua reazione alla lettera, non l’ho visto come un tradimento. Ho capito che cercava altro che io non potevo dargli e che ha trovato in Paolo. Sono queste le motivazioni per cui non ha voluto continuare la nostra relazione. Ha fatto male vedere il suo bacio con un altro, ma è andata in modo naturale e le auguro il meglio. Ad oggi non porto rancore, ma delusione e rabbia. Sicuramente Paolo è un ragazzo che le dà tantissime attenzioni, un galantuomo. Non che io non lo fossi, ma lei cercava questo aspetto ancora di più. Mi sono impegnato in tutti i modi, ma spesso ero in difficoltà.

Andrea ha anche precisato di non voler alcun confronto al Grande Fratello: