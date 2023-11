Nella serata di ieri Letizia Petris e Paolo Masella hanno avuto più volte l’occasione per scambiarsi un bacio, eppure non è avvenuto. Mentre i due ballavano in maniera molto intima, sullo sfondo Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Fiordaliso hanno commentato proprio l’assenza di intimità tra i due.

Letizia e Paolo, nessun bacio: il commento di Beatrice

“O la bacia o gli do una cartonata in testa”, ha commentato Fiordaliso alla vista di Letizia e Paolo avvinghiati durante il ballo. “Lascialo stare, dai…”, ha replicato bonariamente la Luzzi. Massimiliano si è detto convinto: “Domani la bacia”, ma per la Fiorda domani sarebbe troppo tardi, “Ma la sera si baciano le persone, non di giorno!”.

All’improvviso ecco l’illuminazione di Beatrice che andrebbe a spiegare l’assenza, ad oggi, di un bacio tra Letizia e Paolo: “Secondo me a lei lui non piace”. “Non piace? Dici di no Bea?”, ha domandato la cantante che con Massimiliano concorderebbe sul fatto che lui, invece, ne sarebbe innamorato.

“A lei lui non piace, non c’è pulsione”, ha sentenziato Beatrice. “E mamma mia, sono sempre appicciati!”, ha aggiunto Fiordaliso.

In realtà proprio questo loro essere sempre avvinghiati avrebbe portato Beatrice a mettere in dubbio il reale interesse di Letizia, che dopo aver letteralmente lasciato il fidanzato e ammesso di volersi lasciare andare, in realtà proprio non riuscirebbe ad andare oltre.