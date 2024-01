Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, si è approfondita la relazione tra Letizia Petris e Paolo Masella (storia che Cesara Buonamici reputa “solida”). Dopo attacchi e insinuazioni, anche l’ex della fotografa è intervenuto.

Paolo, parlando della “fidanzata”, ha affermato che probabilmente le è mancata la figura di un uomo veramente protettivo al suo fianco:

Un uomo quando è affezionato ad una donna, cerca di proteggerla in tutti i modi, evidentemente non hai avuto la protezione di un uomo.

Pronta la replica di Andrea Contadini, ex fidanzato di Letizia:

Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato, non sai nulla, non parlare di me e di cosa mi è mancato.



Proprio Masella parla di protezione? Qualche ora prima, sempre il macellaio, confidandosi con Garibaldi (e cercando di eludere i microfoni) aveva affermato di non volere una donna come Letizia al suo fianco:

Speriamo che non fanno vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è pesante. Io le ho detto ‘nella vita mia non la voglio una persona così con me. Una che mi viene contro, ma contro contro… Devi venire con me e non contro di me’.

Perché così deve essere! Lei non deve essere così. Mi ha accusato proprio che la controllo. Mi ha detto ‘per colpa tua devo stare a un metro di distanza da Vittorio’.

Io le ho detto ‘guarda non è una cosa che dovevi dire’. Perché mi può far male, può ferire. Se passa una cosa così di me io me ne vado. Non la voglio una persona così nella mia vita. Infatti non si regola.