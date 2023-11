La ex fidanzata di Letizia Petris, durante una diretta social con Alessandro Rosica (Investigatore Social), ha fatto delle nuove rivelazioni sulla fine della loro storia d’amore.

La ex di Letizia Petris verso il confronto al GF? Nuove rivelazioni

Nicole Conte, in live con l’attuale fidanzata Francesca, ha svelato che potrebbe presentarsi in trasmissione per un confronto diretto con la sua ex:

Lei, vuoi o non vuoi, è sempre rispuntata, ha sempre chiesto di vedermi in segreto. Ha avuto anche un confronto animato con Francesca. Ci sono arrivati svariati messaggi… Lei lì dentro si è agganciata al discorso di suo padre ma non è così, è una cosa squallida.

Proprio Letizia, in queste ore, ha parlato della sua ex affermando che era andata a trovarla in ospedale per il padre solo un giorno.

Nicole, invece, ha affermato che le cose sarebbero andate decisamente in modo diverso:

La nostra storia era finita prima. Io sono una persona buona e quando suo padre è venuto a mancare io mi sono presentata in ospedale anche se non ci sentivamo. Io sono convinta che di questa cosa si parlerà. Dopo l’ospedale sono stata a casa sua da gennaio fino a marzo anche se lei dice che sono rimasta solo un giorno.

Nicole conferma che Letizia le ha messo le mani addosso un paio di volte:

Se lei avesse parlato dicendo la verità… io non avrei detto nulla perché non sono alla ricerca di visibilità. Lei mi ha alzato le mani due volte.

La ex fidanzata di Letizia Petris ha aggiunto: