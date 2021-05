Ex dame del trono Over, accuse choc dopo Uomini e Donne: interviene Gianni Sperti – VIDEO

Volano stracci a Uomini e Donne. Quattro ex dame del trono Over, per l’esattezza Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria, hanno fatto una diretta Instagram sparlando di Valentina Autiero e Roberta Di Padua.

Le quattro dame hanno commentato una delle ultime registrazioni dopo le accuse di Riccardo Guarnieri. Ma le critiche choc sono proseguite così come riportano gli amici di Novella 2000:

Aurora ha raccontato cosa era successo con Roberta quando l’aveva accusata di aver provato a metterle le mani addosso. In più, sia lei che Veronica hanno rivelato che Roberta una volta avrebbe quasi tentato di metterle sotto con la macchina nel parcheggio degli studi e le avrebbe anche offese.

Attaccata anche Valentina Autiero che ha voluto dire la sua:

Io non ho parole, solo una: mi avete rotto il c***o! Ma veramente tanto. La mia pazienza ha un limite. Quindi, o dite le cose come stanno oppure evitate di parlare perché magari uno dopo un po’ prende provvedimenti. Ovviamente delle quattro una è esclusa ed è la mia amica Anna che non c’entra assolutamente nulla. Perché io sono onesta e obiettiva e quello che mi hanno riportato e ho salvato parla. Carta canta!

Anche Roberta Di Padua è intervenuta:

Possibile che quando si fanno le dirette, non si riescano a trovare altri argomenti, se non sempre gli stessi falsati? La noia! Sono a casa del mio avvocato, la dottoressa Laura Borraccio, e stiamo buttando giù qualche querela. Così magari qualcuno si dà una calmata. La diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge e quindi attente e attenti.

Anche Gianni Sperti è intervenuto:

