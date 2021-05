Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno regalato una (quasi) rissa e alcune rivelazioni choc da parte di Riccardo Guarnieri che ha accusato le sue ex Roberta Di Capua e Ida Platano, di voler presenziare in trasmissione solamente per fare crescere i follower su Instagram.

Uomini e Donne, Riccardo sbugiarda Roberta e Ida: l’accordo choc

Così come ci rivelano le anticipazioni de IlVicoloDelleNews, Riccardo Guarnieri non voleva nemmeno essere presente in studio e svela un accordo choc avvenuto con Roberta Di Padua, la sua ex fidanzata che lo accusa di essere poco passionale sotto le coperte:

Riccardo se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram. Anche tornare nel programma oggi non era di suo interesse, la redazione conferma che infatti lui non voleva venire, ma a questo punto ha trovato doveroso farlo.

Anche Ida Platano è intervenuta nella discussione accusando Riccardo e pretendendo le sue scuse. Lui, a questo punto, ha vuotato il sacco ancora una volta:

Racconta di quando lei e una sua amica, che faceva anch’ella parte del parterre femminile, gli fecero mettere il cellulare su un tavolino per paura che potesse registrare quello che dicevano sulla redazione e di come si stavano accordando su chi vedere o meno, nominando Sossio in quanto all’epoca era quello di punta nel programma e uscire con lui portava visibilità. Ida fa finta di non capire il suo discorso e si impunta sul fatto che lui la stia accusando di avergli chiesto di rimanere nel programma più tempo come aveva fatto Roberta, quando in realtà Guarnieri sta dicendo ben altro.

In studio anche il pubblico e gli opinionisti hanno creduto alla versione raccontata da Riccardo Guarnieri che, una volta finito il confronto, ha salutato tutti lasciando lo studio.

Quindi mi state dicendo che a Uomini e Donne i protagonisti cercano visibilità e non l’amore?

Non l’avrei mai creduto…