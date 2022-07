Ex iconica concorrente (e non solo) del Grande Fratello Vip si sposa: annuncio e data del matrimonio

Antonella Elia, ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip, sposerà Pietro Delle Piane, il suo compagno che, tra alti e bassi, ormai è al suo fianco da diversi anni.

“Antonella è la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti. – ha detto Pietro a Nuovo – Lei sostiene che io sia diverso da tutti gli altri. In più con me non si annoia né si annoierà mai”.

Per quanto riguarda la data del matrimonio, Delle Piane ha aggiunto:

Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi.

L’attore ha aggiunto altri dettagli:

Stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale. Comunque credo che per mettere tutti d’accordo potremmo sposarci in chiesa a Roma. La mia famiglia verrebbe dalla Calabria, altri invitati arriverebbero da Torino e, perciò, la capitale sarebbe a metà strada.

Dopo il GF Vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno avuto un paio di crisi famose. Indimenticabile la parentesi di Temptation Island Vip quando lei, faccia a faccia durante il falò di confronto, aveva deciso di lasciarlo.