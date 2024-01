Ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip è incinta del primo figlio: l’annuncio in TV tra le lacrime

Cicogna in arrivo per una amatissima ex concorrente del Grande Fratello Vip: l’annuncio è arrivato direttamente su Rai1 al fianco del suo compagno: ecco di chi si tratta.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip è incinta

Guenda Goria è incinta. L’annuncio è arrivato durante la nuova puntata de La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo.

Mirko Gancitano, suo compagno, ha accolto la lieta novella con gioia e felicità.

Guenda, tra le lacrime, ha annunciato che presto saranno in tre:

Sono emozionata perché mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli, perché sono 3 anni che ci proviamo, era un mio grande sogno, un grande desiderio. Perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e dopo quell’emozione è stato un miracolo poter essere ancora qui.

A luglio 2022, Guenda Goria aveva spaventato i fan dopo aver rischiato la vita a causa di una gravidanza extrauterina:

Ero in gravidanza pur non avendo alcun sintomo. Purtroppo però il bimbo non stava crescendo nel posto giusto. Mi hanno proposto di fare un intervento poi però abbiamo deciso di trovare un’opzione meno invasiva con una terapia farmacologica. Ho passato una notte infernale tra fitte, conati e un’altra emorragia. Non hanno potuto fare altro che operarmi d’urgenza per non rischiare il peggio. Mi è stata tolta la tuba perché era irrecuperabile.