Ex concorrente del Grande Fratello Vip fa “scappare” Can Yaman: ecco di chi si tratta

Can Yaman, volato in Sardegna per lavoro, si è trovato a dover “fare i conti” con una ex fidanzata molto famosa e un volto del Grande Fratello Vip che ha in comune con lui un ruolo televisivo.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip fa “scappare” Can Yaman

La croccante notizia è stata diffusa dal buon Giuseppe Candela via Dagospia. Can Yaman, infatti, ha “dribblato” sapientemente sia la sua ex fidanzata Diletta Leotta che Kabir Bedi, il mitico “Sandokan” che proprio l’attore turco ha interpretato:

Can Yaman è volato in Sardegna per partecipare al Filming Italy, gira voce che l’attore turco, amatissimo dal pubblico femminile e da quello social, abbia evitato all’evento l’incontro con due persone. In primis con l’ex fidanzata Diletta Leotta e anche con l’attore Kabir Bedi, in questo caso complice il progetto “Sandokan” di cui si sono perse le tracce.

Nonostante questo, pare che il celebre attore abbia passato parecchio tempo in piacevole compagnia:

Il bel Can ha trascorso molto tempo a chiacchierare con Francesca Del Re, attrice della soap Rai “Il Paradiso delle Signore”. Un feeling che non è sfuggito ai presenti.

Io due salti in pista con Kabir li avrei fatti…