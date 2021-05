Sangiovanni dopo la vittoria del circuito di canto di Amici 20 sta infrangendo ogni record, inutile negarlo. Chi fa finta che non esista è Briga, ex allievo del talent show di Maria che “se la sente calla” come direbbero a Roma.

Briga lancia una frecciatina a Sangiovanni di Amici 20

Briga, rispondendo alle domande dei follower, ha replicato in modo assai particolare a chi ha domandato se gli piacesse Sangiovanni oppure no:

Uno dei più bei quartieri di Roma.

Questa è stata la risposta dell’ex volto di Amici di Maria dopo aver polemizzato pure sul programma e la sua mancata partecipazione da ospite:

Ho fatto amici sei anni fa e ci sono ritornato una volta l’anno successivo. Dopo sono usciti altri tre dischi, ho scritto due romanzi e fatto Sanremo. Direi che è strano se ci vado, non se non ci vado…

Briga ha fatto tre dischi ed infatti canticchio sempre quella canzone che fa… ah no. Però ho letto il suo primo romanzo, e mi ricordo quella bellissima parte che… uhm, nemmeno.

No, non è vero, ho letto il secondo talmente velocemente che non me lo ricordo nemmeno più…

Briga, anche meno, grazie.