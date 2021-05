A una settimana esatta dalla fine di Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile, i cantanti protagonisti del talent hanno conquistato il pubblico e le classifiche, sbancando anche FIMI Gfk oltre che lo streaming.

Amici 20, classifica FIMI: Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi dominano

Nella chart degli album più venduti in Italia al primo posto troviamo Sangiovanni con il suo album omonimo. Seconda posizione per Deddy con “Il cielo contromano”.

Quarto posto per Tancredi con “Iride”. L’album di Aka7even non è presente in classifica perché il suo primo lavoro discografico è ufficialmente uscito ieri, venerdì 21 maggio (ma lo ritroviamo nella top singoli).

Per quanto riguarda i singoli, nella chart dei più venduti d’Italia troviamo al primo posto, terzo e quarto Sangiovanni con “Malibù”, “Tutta la notte” e “Lady”.

Spazio per Aka7even in seconda e settima posizione con “Loca” e “Mi manchi”. All’ottavo posto troviamo, infine, Deddy con “0 passi”.

I ragazzi di Amici 20 saranno ospiti di Silvia Toffanin oggi pomeriggio durante l’ultimo appuntamento stagionale con Verissimo. Oltre a Sangiovanni, Deddy e Aka7even, ci saranno anche la vincitrice dell’edizione Giulia Stabile e il ballerino finalista Alessandro Cavallo.