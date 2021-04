Ex cantante di Amici elogia Pierpaolo Pretelli: “Gli auguro di realizzare i suoi sogni!”

Pierpaolo Pretelli fa ufficialmente parte della Nazionale Cantanti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche per merito della sua intonazione, è entrato a far parte di questa importante squadra di artisti, venendo elogiato anche da Briga, ex concorrenti di Amici.

Ex di Amici elogia Pierpaolo Pretelli: “Un ragazzo educato e perbene”

Alcuni giorni addietro proprio Pierpaolo Pretelli ha annunciato la lieta novella tramite social: “Buongiorno a tutti io sto andando a Verona perché sto per raggiungere la Nazionale Cantanti, staremo in ritiro per tre giorni. Vi aggiornerò su tutto quello che succede. Sono felice”.

Proprio in queste ore Briga, secondo classificato ad Amici di Maria, ha risposto alle domande degli estimatori e, in più di una occasione, ha elogiato il buon Pierpaolo:

Cosa c’entra Pretelli nella Nazionale Cantanti? Niente, però “Broadway” l’ha cantata bene e in porta è forte.

Questa la risposta dell’ex volto di Amici aggiungendo una emoji divertita.

Poi Briga si è fatto serio e si è complimentato con il fidanzato di Giulia Salemi:

Pierpaolo Pretelli? Lo conosco da diversi anni ormai… Abbiamo spesso giocato contro perché lui ha fatto parte della Nazionale calcio TV. Abbiamo diversi amici in comune. E’ sempre sorridente e sempre pronto allo scherzo. Un ragazzo educato e perbene. Gli auguro di realizzare i suoi sogni.