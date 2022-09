Davide Donadei, Chiara Rabbi, Roberta Di Padua e… Arianna Gianfelici, ex protagonista di Amici 20. Più che un triangolo sembra essere sempre di più un quadrilatero quello andato in scena a Uomini e Donne ed in contemporanea sui social. Per comprendere meglio quanto accaduto occorre fare un passo indietro. Davide e Chiara sono stati oggi ospiti di Uomini e Donne dopo la fine della loro relazione amorosa.

Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua: il confronto

Oltre ai due ex protagonisti del trono classico, era presente in studio anche Roberta Di Padua del trono over. Dopo la rottura tra Davide e Chiara, la dama era stata vista in compagnia del salentino e finalmente oggi l’ex tronista ha vuotato il sacco.

Davide Donadei ha ammesso di essere usciti insieme una sera e di aver mangiato una pizza a distanza di due mesi dalla rottura (da lui decisa) con Chiara Rabbi. Poi la confessione:

Tra me e Roberta quella sera c’è stato un bacio dopo due mesi dalla fine della mia relazione. Non provavo più per Chiara quello che lei provava per me.

L’uomo ha poi criticato aspramente la gelosia della sua ex svelando il motivo della fine della loro relazione: a suo dire dopo una serata con amici, di rientro a casa a notte fonda lei lo avrebbe “aggredito”.

Le reazioni durante e dopo Uomini e Donne

Mentre in tv andava il confronto tra Davide, Chiara e Roberta, su Instagram l’ex di Amici, Arianna Gianfelici, è intervenuta contro Donadei. La giovane era stata era stata pizzicata con Davide ed i video insieme avevano fatto il giro dei social, ma nessuno dei due aveva mai confermato la frequentazione. Rivolgendosi a Roberta Di Padua, Arianna ha dichiarato:

Tranquilla, tanto con me i problemi di età non se li è fatti Robè. Vai Davidino, continua così a fare queste figure di merd*, grande!

Dopo la conferma di una frequentazione con l’ex di Amici, sono giunte anche le reazioni da parte dei due ex. Chiara Rabbi ha lasciato trapelare un po’ di amarezza per come le cose si sono concluse.

Poco dopo è arrivata anche la reazione di Davide, che si è preso tutte le responsabilità, ammettendo anche il fallimento ma si è detto pronto a ripartire.