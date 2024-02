Ogni ora che passa si aggiunge un nuovo clamoroso tassello in merito al gossip relativo alla fine della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Mentre l’influencer è trincerata dietro un muro di silenzio, il rapper lo ha rotto intervenendo alle telecamere di Pomeriggio 5 e lasciando trapelare tutto il suo nervosismo.

Ad aggiungere nuovi dettagli è stato Chi, attraverso la sua pagina Instagram. A quanto pare, il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni era finito da tempo. Ecco cosa scrive in merito Chi, riportando anche quelle che sarebbero state le parole di Fedez:

”Era finita da tempo, ora la mia unica preoccupazione è tutelare i nostri figli”. Come apprende “Chi” dagli amici che lo hanno visto in queste ore, Fedez è amareggiato ma sereno, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Il loro legame affettivo sarebbe finito da tempo e la coppia vive da domenica separata, la sua preoccupazione ora è quella di gestire la separazione in modo civile per il bene dei figli. Come ha ribadito anche ai microfoni di Pomeriggio Cinque oggi al centro dei suoi pensieri ci sono solo i figli. E per chi se lo stesse chiedendo sí, andrà alla sfilata Versace oggi: «Donatella è un’amica che mi è rimasta vicino in questo periodo».