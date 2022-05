Dopo il polverone sollevato per le dichiarazioni di Elisabetta Franchi (che ha dichiarato di preferire nel suo staff donne oltre gli “anta”) è intervenuta la sorella Catia, nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Elisabetta è stata fraintesa – ha spiegato Catia Franchi intervistata dal Corriere – non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente.

Mia sorella è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari. Fra l’altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, quindi qual è il problema?