Una serie di titoli fuorvianti legati ad una intervista ad Anna Pettinelli hanno fatto esplodere Elisa D’Ospina, attualmente in dolce attesa del suo primo figlio. La modella curvy aspetta un bambino da Stefano Macchi, ex compagno della speaker radiofonica. Ma cosa è successo nelle ultime ore?

Elisa D’Ospina, scintille dopo l’intervista di Anna Pettinelli

Tutto parte da una intervista rilasciata al settimanale Gente e ripresa da Fanpage.it. Un’intervista in cui la speaker affrontava varie tematiche, da Amici a Sanremo, passando per la vita privata e, naturalmente, anche per la rottura dal suo ex compagno Stefano Macchi, futuro padre del figlio che porta in grembo la sua attuale compagna, Elisa D’Ospina.

Il sito titolava inizialmente: “Anna Pettinelli: ‘Stefano Macchi e il figlio con Elisa D’Ospina? E’ indelicato'”. Una frase fuorviante e di fatto mai pronunciata nell’intervista alla Pettinelli, durante la quale la speaker si è limitata ad augurare il meglio al suo ex raccontando come aveva scoperto della sua nuova relazione:

Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio. Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito.

Da donna ferita, Anna Pettinelli ha espresso un suo personale pensiero, senza tuttavia offendere nessuno. Eppure le sue parole, forte anche il primo titolo fuorviante, hanno portato la D’Ospina ad intervenire sulla questione riportando al tempo stesso un fatto inedito:

E’ indelicato vedersi licenziare perché sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team di una radio, via Whatsapp, il 13 agosto alle ore 16 dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana, e forse ancor di più parlare di una creatura non ancora nata frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e stavolta non dovuta alla gravidanza.

Elisa, dal canto suo, ha raccontato una pagina di vita personale che le avrebbe fatto altrettanto male, per poi sottolineare la felicità attuale con il suo compagno che presto renderà padre. Al tempo stesso, alla luce della frase dell’intervista (ma di fatto mai pronunciata dalla Pettinelli), la D’Ospina ha manifestato sdegno per il virgolettato sul figlio. Se così fosse sarebbe infatti fortemente condannabile dal momento che nessuna creatura (in questo caso non ancora nata) può essere definita “indelicata”.

Poco dopo il sito ha modificato il titolo in “Anna Pettinelli su Stefano Macchi: ‘Sbandierare l’amore poco dopo una separazione è indelicato'”. Decisamente più corretto rispetto alle parole dell’ex insegnante di Amici. Ma anche in questo caso Elisa D’Ospina ha tuonato: