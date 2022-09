L’addio di Anna Pettinelli ad Amici non ha compromesso i rapporti con la padrona di casa del talent show di Canale 5, Maria De Filippi. La nota speaker radiofonica, come sappiamo, per tre anni ha ricoperto il ruolo di insegnante nella Scuola televisiva più ambita dai ragazzi ma non è stata confermata per la prossima edizione. Tuttavia potrebbe presto tornare a condurre un nuovo programma prodotto da Fascino.

Anna Pettinelli smentisce le voci sui dissapori con Maria De Filippi

Nelle passate ore, Anna Pettinelli è stata intercettata dai colleghi di SuperGuidaTv al Festival del Cinema di Venezia durante la cerimonia di premiazione dello Starlight International Cinema. Questa è stata l’occasione perfetta per una chiacchierata con lei.

Dopo aver svelato di avere un buon rapporto con il cinema, l’attenzione si è spostata proprio su Amici e sul suo rapporto con Maria De Filippi: ci sono davvero dei dissapori? Le parole della Pettinelli spazzano via ogni dubbio:

E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto.

E sul nuovo programma che la De Filippi potrebbe aver pensato proprio per lei, Anna Pettinelli ha preferito non sbilanciarsi troppo limitandosi a dire:

Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie.