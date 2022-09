Amici, ex prof esclusa dal talent in un nuovo programma? C’entrerebbe Maria De Filippi

La nuova stagione Fascino sta per ricominciare a tutti gli effetti ed a breve ritorneranno le principali trasmissioni di Maria De Filippi. Si spazia da Uomini e Donne, il celebre dating show in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, passando per Tu si que vales ed Amici. Il talent si prepara a tornare nella domenica pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

La nuova stagione tv in partenza vedrà poi Maria De Filippi impegnata anche con C’è posta per te e persino con La Talpa, prodotta sempre da Fascino. A proposito di Amici però, in queste ore è spuntata una indiscrezione su una ex protagonista del talent, Anna Pettinelli, svelata da TvBlog.it.

La speaker radiofonica è stata esclusa dalla nuova edizione di Amici 22 ed al suo posto si prepara a tornare la cantante Arisa sempre nel ruolo di prof di canto. Per lei però l’esperienza alla corte di Maria De Filippi potrebbe non essersi conclusa del tutto.

Oltre a continuare ad essere opinionista de La vita in diretta su Rai1, infatti, la Pettinelli potrebbe essere alla guida di un nuovo programma Fascino a lei affidato ma sul quale per il momento ci sarebbero ben pochi dettagli.

La possibile trasmissione, fa sapere ancora TvBlog, potrebbe andare in onda su una delle reti Mediaset ma non è escluso che possa anche trattarsi di un futuro contenuto per Witty TV.