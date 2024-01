Il prossimo lunedì 29 gennaio scopriremo il nuovo eliminato del Grande Fratello. Uno tra Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Federico Massaro e Stefano Miele sarà chiamato ad abbandonare definitivamente la spiata Casa di Cinecittà. Chi sarà? Votate nel sondaggio di Blogtivvu.com che trovate in fondo alla pagina!

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Al termine dell’appuntamento con il Grande Fratello, andato in onda nella prima serata di ieri 23 gennaio, i concorrenti hanno espresso le loro nomination personali.

Tutti i gieffini si sono ritrovati a confrontarsi, senza poter fare ricorso all’immunità. Tramite il meccanismo dei piramidali, gli inquilini hanno così espresso il proprio voto, al termine del quale sono emersi i concorrenti più nominati e quindi finiti al televoto eliminatorio della prossima puntata.

Al termine delle nomination, i nomi dei più votati sono stati: Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso e Monia La Ferrera. A loro si sono aggiunti Federico Massaro, il meno votato dal pubblico, e Stefano Miele, a rischio eliminazione a causa di un provvedimento.

Uno dei sei concorrenti uscirà per sempre dalla Casa del Grande Fratello. Chi sarà? Ne sapremo di più solo nel prossimo appuntamento, ma nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Eliminato Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Sergio, Perla, Fiordaliso, Monia, Federico e Stefano? Federico Massaro

Monia La Ferrera

Perla Vatiero

Fiordaliso

Stefano Miele

Sergio D'Ottavi Vota