Si vota per il nuovo eliminato del Grande Fratello: chi sarà messo alla porta nella prossima puntata? A rischiare di dover lasciare definitivamente la Casa, questa volta sono quattro concorrenti e, nel dettaglio: Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci. Nella puntata del prossimo sabato all’insegna del GF scopriremo l’eliminato ufficiale, ma intanto potrete sempre votare tramite il nostro sondaggio.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci: sono proprio loro i quattro concorrenti del Grande Fratello che dovranno affrontare per l’intera settimana il nuovo televoto per l’eliminato.

Anita è finita al televoto dopo un provvedimento disciplinare preso dal Grande Fratello per via di un bigliettino fatto recapitare di nascosto dalla famiglia. A lei si sono aggiunti, nel corso dell’ultima puntata, anche Mirko, Perla e Sara. Uno di loro sarà destinato ad uscire per sempre dalla Casa del GF: a chi toccherà?

In fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

