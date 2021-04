Elettra Lamborghini senza freni commenta l’Isola dei Famosi 2021 dove ricopre il ruolo di opinionista. Intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, la Queen del twerking ha detto cosa ne pensa (veramente) nei naufraghi di questa edizione.

Elettra Lamborghini tesse le lodi di Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed anche Zorzi: “Ilary è fantastica, il meglio che potesse capitarmi. La Zanicchi è come una mamma, Tommaso lo conosco da tempo e sono felice di averlo ritrovato”.

La cantante parte in quarta con Valentina Persia:

E prosegue con Andrea Cerioli:

Andrea pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette.