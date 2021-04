Ieri sera è andata in onda la terza puntata de Il Punto Z, lo show sul web condotto da Tommaso Zorzi. Tra un “quanti piselli ci sono nel barattolo” e le frecciatine a Barbara d’Urso, l’influencer ha svelato per quale motivo Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi è seduta dall’altra parte rispetto a lui e Iva Zanicchi.

Mentre Zorzi si trovava in collegamento con Sonia Bruganelli, proprio la moglie di Bonolis ha sollevato un curioso interrogativo: “Perché Elettra Lamborghini l’avete separata?”.

Pronta la replica di Tommaso:

Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid, non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra. Ma giuro che nessuna Elettra Lamborghini è stata maltrattata.

Sonia Bruganelli ha anche espresso alcuni pareri sul cast di naufraghi e gli opinionisti:

Adoro Iva Zanicchi, dice sempre cose intelligenti. Awed mi piace perché non ho ancora capito che messaggio ci sta lanciando. Gilles Rocca? Non lo conosco, ma da quello che si vede sembra un po’ aggressivo.

Duetti ne ho fatti pochissimi perchè io sono una solista, se ne farei uno con Elettra Lamborghini? Mah, penso di no… io amo la musica giovane non tutta ma ci sono degli autori bravissimi.

Non lo so… fare un duetto con lei non lo so, penso di no. Ma penso che nemmeno lei lo farebbe con me ma se ci fosse la canzone giusta, non ho mai provato. Io di duetti ne ho fatto uno con Fred Bongusto negli anni ‘70, pochissimi ne ho fatto.

Adesso è di moda è tutto un duetto non se ne può più, no dai.