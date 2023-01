Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati ma lui sembra voler lasciare la “porticina” aperta. Dopo un confronto con protagonista pure Tavassi, i due si sono abbracciati in camera da letto.

Donnamaria “minaccia” Antonella di fare delle rivelazioni

“L’hai dimostrato che persona sei”, ha affermato Antonella parlando con Donnamaria: “Ti metti in mezzo nelle cose mie e di Edoardo”, ha aggiunto la Fiordelisi confrontandosi con Tavassi.

“L’hai fatto diventare cattivo, complimenti. Continua a fare le battute perché umanamente parlando sei zero, fattelo dire!”, ha commentato Antonella rivolgendosi ancora a Tavassi.

Donnamaria ha “minacciato” la ex di svelare ciò che le dice sotto le coperte ma Antonella Fiordelisi è apparsa serena: “Parliamo di sesso, qual è il problema? Io sono con la coscienza apposto, può dire quello che vuole. Io una persona così non la voglio nella mia vita”.

Donnamaria ha aggiunto:

Per quanto ero preso da te, l’unica persona che mi poteva fare allontanare eri te, solo te… e ci sei riuscita! Tu hai messo il gioco davanti all’amore, pensa che genio che sei.

Successivamente Tavassi ha imitato Antonella Fiordelisi e Donnamaria si è fatto una bella risata.

In camera, dopo alcuni minuti dal litigio, Donnamaria ha cercato di abbracciare la sua ex invitandola a baciarlo quando ci sarà l’esibizione di Rugantino questa sera.

Personalmente non nutro molta simpatia per Antonella, lo sapete bene, ma il comportamento di Edoardo in questi giorni è stato proprio vergognoso.

Tra l’altro, mi appare evidente quanto sia mosso solo dall’ormone che dalla testa (o dal cuore). Le ultime dinamiche della Casa ne sono la dimostrazione.