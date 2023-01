Donnamaria ha raggiunto il “limite” chiudendo con Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Lenticchio, ha voluto terminare la storia con un monologo da “brividi” per non dimenticare.

Perché hai fatto in tre giorni tutto ciò che io odio in un uomo? Perché mi hai fatto quelle cose per Capodanno? Perché giorni prima non mi hai considerato tutto il giorno? Io non ti ho fatto nulla e non ho sbagliato niente. Non ti ho mai tradito, non ti ho mai denigrato, non ti ho mai parlato dietro le spalle, non ho mai fatto gruppo per offenderti.

Quando qualcuno inizialmente parlava male di te, perché eri un po’ arrogante e rispondevi male, ho sempre parlato bene di te alle tue spalle, dicendo che sei una bellissima persona, anche con i nuovi arrivati l’ho fatto.

Non ti ho mai offeso o denigrato, sicuramente loro sono persone che non vorrò più vedere per il resto della mia vita. Se questi sono gli amici tuoi non vorrò vederti per il resto della mia vita, non ti ho mai messo paletti perché non stiamo più insieme ma spero che tu te ne possa pentire, non adesso ma più avanti. Una persona che ama fa anche sacrifici ed evita di fare certe cose.

Stai attento, un pochino almeno. Oriana ti ha messo il sedere in faccia e ti ha toccato lì. Sai bene che dopo queste cose è finita, mi conosci… no? Non posso stare in mezzo a questa marmaglia tu che stai con queste persone. Tu mi avevi chiesto di non parlare con Antonino e l’ho fatto. Io non ti ho mai chiesto di non parlare con loro e mi hanno detto le peggio cose.

Dovrei mettere la mia dignità proprio sotto i piedi ed io non ti ho mai detto di non farlo. Tu non ci sei stato per giorni, questo non è amore… Se te in cuor tuo non mi ami più lo devi dire, non devi prendere in giro le persone. Sei possessivo ma non mi ami, è diverso.