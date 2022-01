Katia Ricciarelli ha confessato a Soleil Sorge di aver saputo della diffida ricevuta da Pago per la frase infelice sull’ex moglie Miriana Trevisan: ecco cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip.

Pago ha diffidato Katia Ricciarelli per la frase su Miriana Trevisan

La ex moglie di Pippo Baudo si è avvicinata a Soleil per spifferare il nuovo segreto cercando di coprire il microfono: “A casa mi hanno detto che è partita una diffida. Per aver detto ‘saresti una madre’. È una diffida, non è niente di che. È partita da casa, dal suo ex uomo”.

“Sapevo tutto di questo” ha commentato Soleil.

Qualcuno mi spiega per quale motivo gli altri anni non sapevano nemmeno che ora fosse e in questa edizione tra poco commentano i fatti dei TG giornalieri?

Ecco il VIDEO “incriminato”

Katia si è cagata addosso per la querela di Pago e mo lecca il culo a Miriana peggio della lavapiatti pic.twitter.com/miNpkRjQnD — martu 🧉 (@secrethidinspot) January 10, 2022



A Casa Chi si parla della reazione di Pago