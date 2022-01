Nathaly Caldonazzo ed i suoi grandi amori raccontati nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore l’attrice si è svelata al cospetto della giovane modella napoletana Federica Calemme ed incalzata da quest’ultima ha parlato a lungo dei suoi amori. Una vita privata particolarmente tormentata, quella di Nathaly, soprattutto sul piano sentimentale.

Una vita lunga e piena di grandi amori, quella di Nathaly Caldonazzo. Le storie importanti, come svelato dalla stessa attrice, sono state 6-7:

Prima di Massimo però, Nathaly ha avuto una precedente storia, la più lunga, durata sette anni, dai suoi 16 ai 23. Tornando ancora ai suoi grandi amori, non poteva non parlare della figlia Mia:

Rifarei tutto per lei, lo sai? Però è stata durissima, più di quello che uno può immaginare” per via del rapporto troppo difficile con il padre. Crescermela non è stato facile ma nonni sono stati fondamentali, se non avessi avuto loro… La nonna di Mia? Apprezzo tutto quello che ha fatto per me perché non ce l’avrei fatta senza di lei ma al tempo stesso in me si è chiuso qualcosa. Il mio desiderio più grande? Vorrei tanto che Mia avesse un buon rapporto col padre perché mi solleverebbe da tante preoccupazioni e invece purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è irrecuperabile, purtroppo…