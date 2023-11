Dopo la diretta del Grande Fratello, Letizia Petris ha commentato le parole dell’ex fidanzata Nicole Conte parlando – addirittura – di denunce.

Nella notte, dopo la puntata del Grande Fratello, Letizia si confronta con le altre inquiline in merito al messaggio che Nicole Conte le ha fatto recapitare in diretta.

“Ragazze è grossa questa, mia mamma fa partire una… cento per cento”, ha commentato coprendo il microfono.

Dal labiale si legge chiaramente la parola denuncia.

Letizia continua:

Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento, non parlo di me. Sì, mia mamma è nera in questo momento, proprio a livello legale.