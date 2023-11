L'amica dell'ex fidanzata di Letizia commenta Paolo al Grande Fratello

Letizia Petris si è confrontata con lo sfogo social dell’ex fidanzata Nicole Conte. La concorrente del Grande Fratello, non ha smentito le parole che ha ascoltato e, di fatto, la verità è stata letteralmente servita.

Raffaella Galanti, amica di Nicole Conte, ha commentato le parole di Paolo Masella che, incredibilmente, ha giustificato Letizia: “Amore torna a tagliare filetti. Sbagliando si impara? Sì, con te impara! Lei è migliorata grazie al Grande Fratello? Auguri bellissimi, auguri principessy”.

Auguri principessy mi ha letteralmente stesa.

Sono abbastanza allibita. Il mio passato è passato. Tante cose non sono mai state capite e non ho mai voluto affrontarle con lei. Io mi ero fatta odiare da lei, avevo 18 anni, ero molto giovane. Le accuse che mi ha lanciato? Non mi va di commentare queste cose. Mi sembrano una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso la donna che sono.

Non mi interessa quello che ho fatto nel mio passato. Non confermo e non smentisco quello che ha detto. Volevo mettere un punto positivo a questa storia. Accetto il fatto che lei mi possa odiare. Ma quello che ho sentito per lei è reale. Il rancore ce l’ha lei, io ho soltanto amore