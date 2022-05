Denis Dosio, ospite di Pomeriggio 5, ha parlato di OnlyFans, svelando la cifra da capogiro che guadagnerebbe a fine mese. Dopo La Pupa e il Secchione Show, l’ex gieffino si è fidanzato ufficialmente con Emy.

Quanto guadagna Denis Dosio su OnlyFans? Cifra da capogiro

Denis Dosio ha esordito raccontando per quale motivo era stato fermato dalla polizia sorpreso con i pantaloni calati insieme ad un altro creator: “Sono stato beccato nel bosco mentre facevo dei contenuti a nudo, insieme a un ragazzo: eravamo in due, entrambi nudi, con i pantaloni calati, insieme a un OnlyFans creator internazionale”.

L’ex Pupo ha aggiunto:

Poi siamo stati beccati dalla polizia, ci hanno solo chiesto le generalità, non siamo stati messi in carcere, ci hanno chiesto di vedere il video ed era un video normalissimo. Io non faccio nudo integrale ma nudo artistico.

Denis Dosio ha raccontato anche quanto guadagna su OnlyFans:

Su OnlyFans sono il personaggio maschile più forte in Italia. Ricchissimo? Mi tratto bene e non manco di rispetto a nessuno. Esistono poche persone che fanno meno di 3mila euro al mese, poi se sei uno forte e influente puoi superare anche 10mila euro al mese.

Intervistato anche su SuperGuidaTV, Denis ha svelato come ha conosciuto Barbara d’Urso:

Iniziò tutto con delle frasi recitate che citavo nei miei video, molti commentavano in maniera positiva altri in maniera negativa e la cosa divenne un caso. Lei notò la mia forza nell’andare comunque avanti e non fermarmi alle prime critiche negative. Mi ha invitato a “Pomeriggio 5” per parlare di questa cosa, e fin da subito mi ha considerato come un “figlio adottivo”.

Denis Dosio ha parlato di OnlyFans anche in questo caso:

Credo che nel 2022 ci sono cose molto più gravi che mostrare il proprio corpo. Io non mi vergogno di farlo. Se a 21 anni non facendo del male a nessuno posso crearmi una stabilità economica per un futuro, io colgo al volo l’opportunità.