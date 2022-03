Denis Dosio è stato fermato dalla polizia mentre stava girando un video per OnlyFans insieme ad un altro ragazzo: “È successo un caz*o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda, ciao”.

Denis Dosio fermato dalla polizia mentre registra un video hot con un ragazzo

Dopo le patatine infilate lì dove non batte il sole (il nostro articolo sulla strana questione resta, ancora oggi, uno dei più cliccati sul sito), Denis Dosio torna a far parlare di sé.

Cosa è successo all’ex concorrente del GF Vip? A risolvere il mistero ci pensano i colleghi di Webboh che hanno scritto un dettagliato focus con tanto di segnalazione fotografica del “fattaccio”:

Abbiamo ricevuto una segnalazione in privato con una foto che aggiungeva di aver visto Denis Dosio portato via dalle forze dell’ordine perché nud0 nel bosco con un ragazzo. Nella foto si vede Denis e un altro ragazzo, nudi nel bosco. Non si comprende cosa stia accadendo, ma pare che Dosio abbia proprio i pantaloni calati.

Denis ha aggiunto altri dettagli su OF:

La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura.

Denis Dosio, quindi, è stato fermato dalla polizia perché stava girando un contenuto vietato ai minori di 18 anni nel bosco insieme ad un altro ragazzo: come finirà?