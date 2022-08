Demet Ozdemir si sposa e Can Yaman “diserta” il matrimonio: scoppia il gossip (ma la verità è un’altra)

Demet Ozdemir, star della telenovela turca “DayDreamer – Le ali del sogno”, si è sposata con Oguzhan Koc. Il matrimonio si è svolto in Turchia con una cerimonia tradizionale. All’evento erano presenti molti dei membri del cast della soap di cui la sposa è stata protagonista, ma l’assenza di Can Yaman, suo partner di scena, non è passata sicuramente inosservata.

In passato si era vociferato di una relazione d’amore tra i due attori, e si è subito parlato di malumori, di un mancato invito o di un rifiuto. La verità però è tutt’altra. Se Can Yaman era assente alle nozze di Demet Ozdemir, il motivo andrebbe ricercato unicamente tra i suoi impegni di lavoro.

L’attore sarà ospite d’eccezione a Venezia il 6 settembre insieme a Francesca Chillemi per presentare la serie TV “Viola come il mare” e solo i preparativi per il gran giorno gli avrebbero impedito di essere presente al matrimonio dell’ex collega di lavoro.

Le nozze di Demet Ozdemir hanno rischiato di saltare (e non a causa di Can Yaman). La cerimonia avrebbe dovuto essere celebrata lo scorso 25 agosto, ma i violenti temporali che hanno colpito la Turchia negli ultimi giorni hanno costretto gli sposi a rimandare.

Un brutto inconveniente, ma alla fine tutto è andato a meraviglia. Dopo la tradizionale Notte dell’Henné (una cerimonia dedicata alle donne, durante la quale le amiche e i membri della famiglia della sposa si riuniscono per mangiare, danzare e abbellire le mani con i tipici tatuaggi temporanei) il sì è andato in scena il 28 agosto con una cerimonia bellissima e romantica.

Per le loro nozze, Demet Ozdemir e Oguzhan Koc hanno scelto un resort di lusso in uno dei quartieri più alla moda di Istanbul: un palazzo storico con una meravigliosa vista mozzafiato sullo stretto del Bosforo. La sposa ha cambiato perfino tre abiti, uno più bello e scenico dell’altro.