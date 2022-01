Delia Duran non è stata accolta con baci e abbracci al Grande Fratello Vip. Per questo motivo, la moglie di Alex Belli sta cercando di “lottare” contro l’immagine che aveva regalato al pubblico ed i vipponi.

Una volta fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Delia non fa altro che parlare di Alex e dei loro problemi. E così, nella sua prima giornata ufficiale all’interno dell’abitazione di Cinecittà, ha trovato conforto in Manila:

Manila Nazzaro ha cercato in tutti i modi di rassicurare Delia sui sentimenti del marito:

Quello che Alex aveva nel cuore non è mai cambiato, io l’ho visto nei suoi occhi. Lui ti deve aiutare ma tu non allontanarlo.

“Arriverà anche il momento di parlare con Soleil” ha commentato Delia, sicura che un dialogo pacifico con l’italo americana possa aiutare entrambe a conoscersi e a capire i rispettivi punti di vista.

Anche Manila è fiduciosa che le cose andranno per il meglio:

Ripensando ai difficili momenti che ha dovuto attraversare fuori dalla Casa del GF Vip, osservando Alex coltivare la sua relazione con Soleil, Delia è scoppiata in lacrime:

Ho sempre coperto tantissimi dolori, volevo sempre apparire come una donna che in realtà non ero per non farmi vedere fragile.