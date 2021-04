Dopo aver parlato della “storia” con Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha precisato come stanno le cose con Mario Balotelli, smentendo il gossip (fino ad un certo punto). Ecco le sue parole su Chi Magazine.

Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh, rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita quindi perché dobbiamo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…